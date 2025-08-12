سياسي ألماني يدعو لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

دعا سياسي ألماني في حزب الخضر المعارض إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستجرام" على الأطفال والمراهقين دون 16 عاما.

وقال جيم أوزدمير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في شتوتجارت: "نحن لا نسمح للمراهقين بقيادة سيارة دون رخصة. هناك دروس قيادة وتدريب تدريجي. علينا أن نفعل الشيء نفسه مع وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أعتقد أن وضع حد أدنى لسن استخدام تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى أمر سليم. يجب أن يكون ذلك عند 16 عاما".

ويخوض أوزدمير انتخابات البرلمان الإقليمي لولاية بادن-فورتمبرج المقررة العام المقبل كمرشح رئيسي لحزب الخضر.

ودعا أوزدمير بشكل أساسي إلى حظر الاستخدام غير الخاضع للرقابة. وأكد وزير الزراعة والتعليم الاتحادي السابق، ضرورة تعلم الأطفال والشباب استخدام الهواتف الذكية والوسائط بمسئولية، وقال: "ولكن يجب مراقبة ذلك عن كثب. عندما يمنعَ مُشغِّلو هذه البرامج أطفالهم من استخدامها، فهذا يعني أنه يتعين دقّ ناقوس الخطر لنا جميعا"، مؤكدا أن التربية الإعلامية مهمة للغاية في سن مبكرة.

وذكر أوزدمير، أنه التقى مؤخرا بمراهقين أخبروه أن وضع قواعد واضحة من شأنه أن يُساعدهم في التعامل مع الوسائط، وأنهم غالبا ما يشعرون بضغط مما تغرقهم به شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: "في الوقت الحالي، نترك المراهقين بمفردهم مع وسائل التواصل الاجتماعي. وكذلك الحال أيضا بالنسبة للآباء والمعلمين والمدارس، بالمناسبة"، موضحا أن الآباء كثيرا ما يشعرون بالضغط من وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: "حتى أنا - أتصور أنني بارع في استخدام الهاتف المحمول، لكن ابني دائما ما يتفوق عليّ بفارق ضئيل".

ويرفض أوزدمير التحجج بأن وضع حدود للسن عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يُمكن تطبيقه بفعالية، ويرى أنها مسألة إرادة سياسية، وقال: "إذا كان الأمر كذلك لنسمح إذن بالكحول للجميع. ليس هناك شخص طبيعي يمكن أن يطالب بالسماح للأطفال الصغار بشرب الكحول".