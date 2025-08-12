بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، مع عضو الكونجرس الأمريكي إبراهام حماده، الإصلاحات الجارية في القطاع المالي بالبلاد.

وقال الوزير في منشور على منصة "لينكد إن" الاثنين: "سعدت اليوم (مساء الأحد) بلقاء عضو الكونغرس إبراهام حماده خلال زيارته القصيرة إلى دمشق".

وأضاف: "ناقشنا العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والولايات المتحدة، إضافة إلى الإصلاحات الجارية في القطاع المالي السوري".

وأوضح الوزير السوري أن الجانبين "استكشفنا مجالات التعاون الإضافية" بين البلدين.

وأعرب الوزير برنية عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة.

والأحد، وصل حمادة إلى سوريا في زيارة استمرت 6 ساعات، وفق بيان له، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، في العاصمة دمشق.

ومطلع يوليو الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011

وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلد العربي.

وفي يونيو المنصرم، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف ورفع العقبات عنها.

وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.