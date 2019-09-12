تقارير: البرازيلي جيماريش على رادار كبار أندية إيطاليا

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تضع فرق إنتر ويوفنتوس ونابولي، التي تلعب ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اللاعب البرازيلي الواعد برونو جيماريش ضمن اهتماماتها للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة (جلوبو سبورت) البرازيلية اليوم أن جيماريش /21 عاما/ لاعب وسط فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي دخل دائرة اهتمامات الأندية الإيطالية الثلاثة، بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

أما موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي فأشار إلى أن اللاعب البرازيلي "يتمتع بموهبة جيدة جدا" ويمتاز بدقة تمريراته التي تتخطى نسبتها 90%، وقدرة "هائلة" على الركض بالكرة.

أضاف الموقع الإيطالي أن طريقة لعب جيماريش تبدو مزيجا من أداء آلان لاعب وسط نابولي وآرثر لاعب برشلونة الإسباني.

ويتضمن عقد جيماريش مع ناديه البرازيلي شرطا جزائيا بقيمة 40 مليون يورو، لكن جلوبو سبورت حذرت الأندية الإيطالية الثلاثة من منافسة فريقي تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، اللذين يخططان أيضا لخطف الموهبة البرازيلية.