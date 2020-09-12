أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3062 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى تسجيل وفاة واحدة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22.

ولفتت الوزراة إلى تسجيل 68 حالة شفاء جديدة، فضلًا عن إجراء 9222 فحصًا مخبريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الفحوصات التي أجرتها المملكة إلى 968 ألفًا و247.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 915 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 28 مليون إصابة.