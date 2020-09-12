الحكومة الأفغانية وطالبان تبدآن أول مباحثات سلام رسمية في الدوحة

بدأت الحكومة الأفغانية ومسلحو طالبان، اليوم السبت، رسميا أول مباحثات سلام بينهما فى الدوحة، قطر، فى محاولة للتوصل إلى حل سياسي بعد نحو عقدين من الحروب.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين في المراسم الافتتاحية، اليوم، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، عبدالله عبدالله، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والزعيم السياسي لطالبان والمشارك في تأسيس الحركة، الملا عبدالغني بارادار.

ويمثل هذا الحدث، الذي وصفته الأطراف المتناحرة بأنه تاريخي، المرة الأولى التي تلتقي فيها حركة طالبان والحكومة الأفغانية وجها لوجه بعد حوالي 20 عاما من الصراع.

ودائما ما تصف طالبان الحكومة الأفغانية بالـ"دمية" وترفض المحادثات.