نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام، صباح اليوم السبت، بحق المصارع الرياضي الإيراني نويد أفكاري، 27 عاما، على خلفية اتهامه بجريمة "المحاربة"، خلال مشاركته في تظاهرات معارضة، وذلك عن طريق القتل العمد، بطعنه مسئولا في الهيئة العامة للمياه في مدينة شيراز، في مطلع أغسطس عام 2018.

و"المحاربة" في القانون الإيراني، هي تهمة تنسب للمعارضين للدولة الإيرانية المحاولين قلب نظام الحكم.

ويشار إلى أنه على غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم تشهد تظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجًا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث ذكرت وسائل إعلام قريبة من المحافظين الإيرانيين، أن عددا من المباني الدينية تعرضت لهجمات خلال هذه الاضطرابات.

وبحسب قناة "العربية"، تجاهلت إيران النداءات الدولية والأممية لإلغاء أحكام الإعدام والسجن ضد معتقلي الاحتجاجات الشعبية.

وأفاد الناشط السياسي الإيراني، مهدي محموديان، عبر حسابه على "تويتر"، الأسبوع الماضي، أن أفكاري تم نقله من محبسه إلى مكان مجهول، بينما سُجِن أخوته الآخران، يقول محموديان: "الأخوان أفكاري معتقلان في عنابر منفصلة داخل سجن شيراز، وقد تم إخراج نويد أفكاري من عنبره حوالي الساعة 9 مساء الخميس، ونقل إلى مكان مجهول".

• من هو نويد أفكاري؟

1- مصارع إيراني مشهور، ولد في ديسمبر عام 1993، ويبلغ من العمر 27 عاما وغير متزوج.

2- هو ابن بين 3 أبناء، وفاز بالعديد من ألقاب المصارعة الوطنية الإيرانية.

3- حاول الانتحار مرتين بسبب التعذيب داخل السجن، حسبما قالت والدته بهية نامجو.

4- هز الرأي العام الإيراني، وتمكن من الحصول على توقيع 10 آلاف شخص على عريضة لوقف إعدامه لكن دون جدوى.

• ترامب يرفض الإعدام واعترافات "قسرية"

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطلع الشهر الجاري، وقف حكم الإعدام بحق نجم المصارعة الشهير، من خلال تغريدة كتبها على حسابه الشخصي، قائلا: "أقول لقادة إيران، إنني سأكون ممتنا جدا إن حافظتم على حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”...