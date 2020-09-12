نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام، صباح اليوم السبت، بحق المصارع الرياضي الإيراني نويد أفكاري، 27 عاما، على خلفية اتهامه بجريمة "المحاربة"، خلال مشاركته في تظاهرات معارضة، وذلك عن طريق القتل العمد، بطعنه مسئولا في الهيئة العامة للمياه في مدينة شيراز، في مطلع أغسطس عام 2018.

و"المحاربة" في القانون الإيراني، هي تهمة تنسب للمعارضين للدولة الإيرانية المحاولين قلب نظام الحكم.

ويشار إلى أنه على غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم تشهد تظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجًا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث ذكرت وسائل إعلام قريبة من المحافظين الإيرانيين، أن عددا من المباني الدينية تعرضت لهجمات خلال هذه الاضطرابات.

وبحسب قناة "العربية"، تجاهلت إيران النداءات الدولية والأممية لإلغاء أحكام الإعدام والسجن ضد معتقلي الاحتجاجات الشعبية.

وأفاد الناشط السياسي الإيراني، مهدي محموديان، عبر حسابه على "تويتر"، الأسبوع الماضي، أن أفكاري تم نقله من محبسه إلى مكان مجهول، بينما سُجِن أخوته الآخران، يقول محموديان: "الأخوان أفكاري معتقلان في عنابر منفصلة داخل سجن شيراز، وقد تم إخراج نويد أفكاري من عنبره حوالي الساعة 9 مساء الخميس، ونقل إلى مكان مجهول".

• من هو نويد أفكاري؟

1- مصارع إيراني مشهور، ولد في ديسمبر عام 1993، ويبلغ من العمر 27 عاما وغير متزوج.

2- هو ابن بين 3 أبناء، وفاز بالعديد من ألقاب المصارعة الوطنية الإيرانية.

3- حاول الانتحار مرتين بسبب التعذيب داخل السجن، حسبما قالت والدته بهية نامجو.

4- هز الرأي العام الإيراني، وتمكن من الحصول على توقيع 10 آلاف شخص على عريضة لوقف إعدامه لكن دون جدوى.

• ترامب يرفض الإعدام واعترافات "قسرية"

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مطلع الشهر الجاري، وقف حكم الإعدام بحق نجم المصارعة الشهير، من خلال تغريدة كتبها على حسابه الشخصي، قائلا: "أقول لقادة إيران، إنني سأكون ممتنا جدا إن حافظتم على حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

إلى ذلك أشعلت الشارع الإيراني ومئات الناشطين خلال الأيام الماضية، وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المصارع الشاب، لا سيّما بعد أن أفادت معلومات صحفية نشرت في الخارج، بأن إدانة أفكاري تمّت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وكان مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن قلقهم إيذاء تنفيذ حكم الإعدام مطالبين بوقفه، لكن دون جدوى أو استجابة من السلطات الإيرانية، وخاصة بعدما رفضت إعادة المحاكمة بطلب من أفكاري، الذي قال في رسالة مسربة من داخل السجن، إنه "أدلى بجميع الاعترافات قسرًا وتحت التعذيب"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وبثّ التلفزيون الرسمي في إيران، يوم السبت الماضي، مقطع فيديو ظهر فيه بطل المصارعة المحكوم عليه بالإعدام وهو يعترف بقتل حارس أمن أثناء مظاهرات مناهضة للحكومة عام 2018. وظهر أفكاري في الفيديو وهو يقول: "لقد سددتُ إليه طعنتين"، في إشارة إلى حارس أمن شركة مياه.

إلى ذلك، قالت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، إنه حكم على شقيقي نويد أفكاري الآخرين أيضاً، وحيد وحبيب، بالسجن لمدد 54، و27 عاما مع الجلد، في المشاركة في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران في عام 2018، على إثر ارتفاع أسعار الوقود.