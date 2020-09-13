شباب الإسكندرية: نستعد لإجراء نتخابات برلمان طلائع مصر

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه يتم الاستعداد لإجراء انتخابات برلمان طلائع مصر لأول مرة.

وأضافت "الشريف"، أن المدينة الشبابية بأبي قير ستستقبل خلال الفترة من ١٤حتى ١٩ سبتمبر، أعضاء الجمعية العمومية من هيئات المكاتب المنتخبة ورؤساء اللجان النوعية؛ لتشكيل برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية، وحضور رؤساء مجلس الوزراء المكلفين من المحافظات لتشكيل نموذج محاكاة مجلس الوزارء، من خلال تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة، لعرضه أمام برلمان طلائع الجمهورية المنتخب نموذج محاكاة السلطة التشريعية لأخذ الثقة والتأييد.

وذلك بهدف إعداد جيل لديه الوعي والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة المصرية، من حيث سياساتها العامة كيفية عملها وأدائها بالإضافة إلى تنمية الوعي لديه بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة في التنمية، وأيضًا المهددات التي تواجهه من الداخل والخارج؛ ليكونوا قادرين على التصدي لتلك المهددات.