وزير المالية البحريني: إعلان تأييد السلام سيسهم في خلق آفاق اقتصادية واعدة

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تؤكد نهج مملكة البحرين الثابت في الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز الاستقرار بالمنطقة والتعاون الدولي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء السبت، قال «خليفة» في تصريح صحفي إن الخطوة التاريخية الشجاعة من خلال إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل ستساهم في خلق فرص وآفاق اقتصادية واعدة وتعزز بالتالي من عملية السلام بوصفها مرتكز لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد وزير المالية والاقتصاد والوطني على أن مملكة البحرين حريصة على الالتزام بتحقيق مشاريع حيوية تلبي طموح الجميع نحو مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، خاصة في ظل ما تتمتع به البحرين من اقتصاد متطور ومتماسك قادر على النمو في جميع الظروف التي تجعل من المملكة أرضاً خصبة لمشاريع استثمارية هامة.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.