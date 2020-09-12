الصين والهند تتفقان على تخفيف التوتر على الحدود بمنطقة الهيمالايا

تعهدت الهند والصين بنزع فتيل التوتر على طول حدودهما المتنازع عليها بمنطقة الهيمالايا، بعد أن التقى وزيرا خارجية البلدين أمس الأول الخميس للمرة الأولى منذ مايو الماضي، عندما بدأت الأزمة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

واتفق وزيرا خارجية الهند، سوبراهمانيام جايشانكار ونظيره الصيني، وانج يي على أن "الوضع الحالي" في المنطقة الحدودية ليس لصالح الجانبين، طبقا لبيان مشترك بعد اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.

وأضاف الوزيران أن الدولتين "يتعين أن تلتزما بالاتفاقيات واللوائح الحالية الخاصة بالشؤون الحدودية والحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية وتجنب أي عمليات ربما تؤدي إلى تصعيد الوضع".