صحف إنجلترا تحتفي بـ«هاتريك» صلاح ودعمه لمؤمن زكريا

احتفت أبرز الصحف البريطانية، بالأداء الذي قدمه محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد، في افتتاحية البريميرليج، والذي انتهت بنتيجة 4-3 لصالح الريدز.

وركزت وسائل الإعلام البريطانية، على احراز محمد صلاح، ثلاث أهداف "هاتريك" لفريقه في مباراة اليوم على ملعب "الآنفيلد"، واحتفاله لدعم مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي مع تسجيله الهدف الثالث.

البداية كانت مع صحيفة "ميرور" البريطانية، والتي عنونت «ثلاثية محمد صلاح لا يمكن أن تخفي مشاكل ليفربول في الدفاع»، في تعليقها على انتصار الريدز على ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة: "محمد صلاح سجل ثلاثية ليُهز ليدز الصاعد حديثًا، لكن يورجن كلوب، أصبح على دراية كاملة بنقاط ضعف فريقه الدفاعية".

وأكملت: "فان دايك أخطأ، ولكن محمد صلاح أنقذ الريدز، ليدز كان رائع، ولكن عندما يكون لديك مو في فريقك، يكون لديك الأسبقية، للموسم الرابع يسجل في المباراة الافتتاحية لـ ليفربول".

وكتبت صحيفة "ذا صن"، عنوانا: "رجل موهوب - محمد صلاح بهاتريك يخطف فوز في الثوان الأخيرة في مباراة مثيرة على ملعب آنفيلد".

وأضافت عن المباراة: "قبل 20 عامًا، صنع مهاجم ليدز يونايتد الفارق في مباراة شهدت إحراز سبعة أهداف ضد ليفربول، ولكن هذه المرة حدث العكس، وكان لـ محمد صلاح الكلمة الأخيرة، في مباراة ستُصبح من كلاسيكيات الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابعت: "الملك المصري، لم يرتكب أي خطأ، وبدأ بطل إنجلترا الدفاع عن لقبه بانتصار، لقد استحقوا ذلك بعد الفرص التي صنعوها، ولكنهم لم يكونوا الأفضل، دفاع ليفربول كان ضعيفًا، وفان دايك ارتكب أخطاء".

وواصلت: " لكن القدرة على الفوز مرة أخرى، حتى في حالة عدم اللعب بشكل جيد، هي التي أكسبت الريدز هذا اللقب التاريخي، لذلك يمكنك القول إن هذا مجرد دليل إضافي على تلك السمة الحاسمة".

وعلقت صحيفة "ديلي ميل"، قائلة: "محمد صلاح يدعم زميله في المنتخب المصري، مؤمن زكريا، الذي يكافح في مرض ضمور العضلات، من خلال مُحاكاة احتفاله بعد أنّ سجل هدف انتصار ليفربول في مباراة مُثيرة ضد ليدز".

وعن الاحتفال: "محمد صلاح وضع يديه على أذنيه بعد أن سجل الهاتريك ضد ليدز، وهو احتفال من أجل زميله مؤمن زكريا".

فيما جاء ركزت صحيفة "ذا إندبندنت"، على تصريحات صلاح عقب المباراة، وجاء عنوانها.. "ضغط ركلات الجزاء لا يُزعج محمد صلاح، بعد ثلاثية ليفربول في اليوم الافتتاحي".

وأكملت: "كان محمد صلاح بطل ثلاثية ليفربول في اليوم الافتتاحي، حيث سجّل ثلاثة من أهداف ليفربول الأربعة ليتجاوز فريق ليدز يونايتد الصاعد حديثًا".

وواصلت: "المصري فاز أو شارك في جائزتي الحذاء الذهبي منذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وأشار إلى نيته القيام بالمثل هذا الموسم بهاتريك في ملعب أنفيلد يوم السبت".

وأضافت: "أثبتت ركلتي جزاء وتسديد كرة ببراعة في شباك الوافدين الجدد، الذين سجلوا ثلاثة أهداف، لكنهم تعرضوا للهزيمة من ركلة الجزاء عبر أقدام المصري في وقت متأخر".

واختتمت: "بعد المباراة، أشار صلاح إلى أن الريدز يجب أن يتحسنوا دفاعيا في المباريات المقبلة".