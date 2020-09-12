 أحمد علي يقود هجوم إنبي في مواجهة دجلة بالدوري - بوابة الشروق
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أحمد علي يقود هجوم إنبي في مواجهة دجلة بالدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 5:39 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 5:39 م

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة وادي دجلة، مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوي الممتاز.

ويحتل وادي دجلة قبل مباراة اليوم، المركز الرابع عشر، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

ويدخل إنبي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزي، إبراهيم يحيى، رامي صبري وكريم فؤاد.

خط الوسط: حميدو ماو، محمود غالي محمد بسيوني، زياد كمال وعمر سافيولا.

خط الهجوم: أحمد علي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد العزيز البلعوطي، عبد الرحمن عامر، صلاح سليمان، تونيا دي ليو، أسامة جلال، محمد شريف، فيستون عابدول، محمد رزق وأحمد حسين ميسي.


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