ثنائي هجومي يقود تشكيل إنتر ميلان أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

أعلن سيميوني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي تشكيل فريقه الذي يخوض لقاء اليوم أمام سامبدوريا، في المواجهة المُقرر لها الثانية عشر والنصف ظهرًا، على ملعب لويجي فبراريس، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي:

حارس المرمى: سمير هاندانوفيتش

المدافعون: ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - ديماركو – دارميان

لاعبو الوسط: نيكولا باريلا – بروزوفيتش – هاكان كالهانجولو

لاعبو الهجوم: إيفان بيريسيتش - إيدين دزيكو – لاوتارو مارتينيز

كما جاء تشكيل سامبدوريا على النحو التالي:

حارس المرمى: إيميلو أوديرو

المدافعون: بارتوش بيريزينسكي – يوشيدا - عُمر كولي – أجيللو.

لاعبو الوسط: أدريان سيلفا – كاندريفا – مورتن ثورسبي – دامسجارد – كابوتو

لاعبو الهجوم: كوالياريلا.