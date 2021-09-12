أنباء عن إصابة بيرسي تاو وغيابه لمدة شهر

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قال الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك أنباء تشير لإصابة بيرسي تاو صفقة الأهلي الجديدة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":أنباء عن إصابة بيرسي تاو في العضلة الضامة واحتمال الغياب لمدة شهر".

وانضم بيرسي تاو قبل أيام لصفوف الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي بعقد يمتد لمدة أربع سنوات.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي في اللقاء القادم له فريق طلائع الجيش في السوبر المصري يوم 21 سبتمبر القادم.

جدير بالذكر أن تاو كان ضمن 5 صفقات قام بهم الأهلي خلال الميركاتو الحالي، حيث انضم رفقة اللاعب الجنوب إفريقي كل من حسام حسن، ومصطفى البدري وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.