 شُيد لها تمثال ضخم.. من هي مريت آمون؟ - بوابة الشروق
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شُيد لها تمثال ضخم.. من هي مريت آمون؟

إسلام عبد المعبود
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 12:58 م | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 12:58 م
تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية.

يأتي ذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

والقطعة الأثرية لليوم، هي تمثال ضخم لمريت آمون، هي ابنة الملك رمسيس الثاني والملكة نفرتاري، وعُثر على تمثالها الضخم في موقع "بر باستت" مركز عبادة المعبودة القطة باستت، وموقع رئيسي للحج وعاصمة لمصر خلال الأسرة الثانية والعشرين.

يُصور التمثال، الذي يبلغ طوله حوالي تسعة أمتار، ميريت آمون واقفة ترتدي تاج فوق شعر مستعار.


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