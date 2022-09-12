تشهد بريطانيا حالة من الحداد بعد وفاة ملكتها إليزابيث الثانية الخميس الماضي، ليبلغ الحداد ذروته في 19 سبتمبر الجاري بإقامة جنازة ضخمة تكريما لها.

في هذا السياق، رصدت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، محطات رحلة جثمان الملكة إليزابيث إلى مثواه الأخير حيث يواري الثري وفقا لإجراءات "عملية جسر لندن" التي وقعت الملكة الراحلة بنفسها على كل تفاصيلها، والتى نستعرضتها على النحو التالي:

11 سبتمبر

نقل نعش الملكة من قلعة بالمورال في أسكتلندا إلى إدنبره وسط حالة من الحزن والصمت المهيب الذي خيم على الحشود التي كانت تقف أمام القلعة لتلقي النظرة الأخيرة على الملكة الراحلة.

وبعد رحلة استغرقت ست ساعات، وصل النعش المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالراية الملكية لأسكتلندا ويعلوه إكليل من الزهور إلى إدنبره حيث كان في انتظاره حرس الشرف المكون من الفوج الملكي الأسكتلندي.

12 سبتمبر

تم نقل النعش إلى غرفة العرش في قصر هوليرود هاوس، وفي موكب ملكي تحرك النعش إلى كاتدرائية سانت جيل، بصحبة الملك وأعضاء العائلة المالكة، حيث يبقى الجثمان بها لمدة 24 ساعة.

13 سبتمبر

الأميرة آن، نجلة الملكة الراحلة، ستلازم جثمان والدتها حتى يُحمل النعش جوا إلى لندن وتحديدا قصر بكنجهام وسيكون في استقباله الملك تشارلز وزوجته كاميلا.

14 سبتمبر

يواصل النعش رحلته المهيبة، حيث تبدأ مسيرة صامتة تأخذ التابوت على عربة من قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر حيث سيسجي الجثمان.

من 15 سبتمبر إلى صباح 19 سبتمبر

يبقى النعش مكشوفا لأربعة أيام حتى يوم الجنازة حيث يتم السماح لأفراد الأسرة الملكية وكذلك العامة إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الملكة التي تربعت على عرش بريطانيا نحو سبعة عقود.

19 سبتمبر

صباح يوم الجنازة، الذي سيكون يوم عطلة رسمية، سينقل النعش على متن عربة تعرف بعربة البندقية تابعة للبحرية الملكية، يتبعها الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة.

وتقام الجنازة في كنيسة وستمنستر وتدفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في وندسور.