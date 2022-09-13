إدارة شبكة الكهرباء الفنلندية تجدد التحذير من انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء

حذرت الشركة التي تدير شبكة الكهرباء الفنلندية من أن فنلندا تقترب من انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء المقبل مع وجود أمال ضئيلة في تمكنها من تجنب الاضطراب في الأسواق الأوروبية بشكل أوسع.

وبعد أسابيع قليلة من التحدث عن إمكانية انقطاع الإمدادات لأول مرة، قالت شركة "فينجريد أويج" في بيان إن الأسواق المضطربة أجبرت الشركات التي كانت تزود بلاده باحتياطي من الكهرباء إلى تقديم كميات أقل. ودعا مدير الشبكة الشركات التي لديها فائض توليد إلى تقديم ما يسمى بكهرباء احتياطية لتوفير خيارات أفضل وقت حدوث نقص.

وعادة ما يتم استخدام الإمدادات الاحتياطية عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة لتحقيق توازن الشبكة وتجنب حدوث عجز، مثلما يحدث عند هبوب طقس عاصف في وقت متأخر عما كان متوقعا أو سقوط محطة توليد كهرباء من الشبكة بشكل غير متوقع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشبكة قولها إنه "بدون احتياطيات كافية، فإن احتمال انقطاع الكهرباء يتزايد حال حدوث اضطراب وسيتم قطع الاستهلاك بشكل مؤقت".