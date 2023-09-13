الأوقاف: إقامة صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب عقب صلاة الجمعة المقبلة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا، في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة المقبلة.



وخصصت وزارة الأوقاف، مبلغ 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية للإسهام في المساعدات التي تقدمها الدولة للأشقاء في ليبيا والمغرب.



من جانبها، غيرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، الغلاف الرسمي وصورة الصفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)؛ تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي.



وكتبت صفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك، دعاء "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا" على صورة الغلاف الرسمي وصورة البروفايل.



وقدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التعازي للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.



وتعرضت ليبيا لكارثة هائلة أمس، خاصة في المنطقة الشرقية ومدينة درنة بسبب الإعصار دانيال المدمر، الذي تسبب في انهيار بعض السدود مما أدى إلى تدمير واسع النطاق في المناطق السكنية ومصرع وفقدان الآلاف من الضحايا.



وشهدت مدينة درنة شرق ليبيا، نكبة تاريخية هائلة، حيث دُمرت أجزاء كاملة منها وسوت مئات الأبنية بالأرض؛ نتيجة الإعصار دانيال المدمر، وكواحدة من أسوأ الكوارث البيئية في ليبيا والعالم العربي على الإطلاق.