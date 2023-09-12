وزير العدل: قانون التصالح في مخالفات البناء جاهز أمام مجلس النواب

أعلن وزير العدل، المستشار عمر مروان، عن انتهاء وزارة العدل والحكومة من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد وسيخرج قربيا، مؤكدًا أن كل شخص سيكون لديه فرصة لتقنين وضعه في قانون التصالح الجديد.



وأوضح خلال حواره الخاص ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أنه سيكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح، كما سيتم فتح الباب أمام كل المواطنين للتقنين والتصالح في القانون الجديد، مؤكدًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء سينظر في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل.



وأشار إلى أن كل مواطن سدد الـ25% أو لم يسددها سيكون لدية الفرصة أيضًا لتقنين وضعه، في ظل قانون التصالح الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أنه يكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على مخالفات البناء، مشددً على أن الملايين من المواطنين سيستفيدون من التصالح وسيتم حل المشكلة جذريًا.



وأما فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية، لفت المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أنه تم إعداد مشر وع جديد بالتعاون بين مجلس النواب ووزارة العدل؛ من أجل الوقوف على كافة التعديلات.