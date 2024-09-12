حماة الوطن: اهتمام الرئيس السيسي بالتيسيرات الضريبية دفعة قوية لجذب الاستثمارات

أشاد النائب أشرف أبو النصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر وحرصه على تيسير ودعم الاستثمار في مصر.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بشأن متابعة وتنفيذ حزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحيوية.

وأضاف أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتطوير وتبسيط المنظومة الضريبية ليست فقط خطوة في اتجاه تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، بل تعتبر أساسا لبناء الثقة بين المستثمرين والدولة.

وأكد أن هذه التسهيلات ستعزز من جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في ظل المنافسة العالمية على الاستثمارات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وتابع: «الاهتمام الرئاسي بهذا الملف يؤكد على الرؤية الاستراتيجية للدولة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التيسيرات الضريبية ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما ينعكس إيجابا على قدرتهم على التوسع في مشاريعهم، بالإضافة إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية سيسهم في تسريع وتيرة الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي للدولة، وسيؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق إيرادات مستدامة للخزانة العامة».

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته المستمرة لملف الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الجهود ستكون لها آثار بعيدة المدى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.