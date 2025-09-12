هل يُصاب النباتي بارتفاع نسبة الكولستيرول؟



أنا فى الخامسة والأربعين من عمرى رياضى وأمارس السباحة بصورة دائمة أحرص على تناول الفيتامينات اللازم تحت إشراف الطبيب، لأننى نباتى لا أتناول أى لحوم أو منتجات ألبان أو بيض لكن أتناول الأسماك فقط مشوية أو مطهوة على البخار. عذرًا للإطالة لكن الواقع أننى فى دهشة تشبه الصدمة إذ إن نتيجة تحاليل الدم فى كشفى الدورى تؤكد أن معدل الكولستيرول فى الدم لدى ٢٨٠ مجم/ديسى لتر؟ توفى والدى إثر إصابته بنوبة قلبية وتبعته والدتى بعد إصابتها بكل مضاعفات السكر. هل لديكم تفسير لتلك النسبة من الكولستيرول لدى إنسان نباتى؟

أحمد سلطان - محامى

لك الحق كل الحق فى أن تهتم بغذائك فى ظل العوامل الوراثية التى يضمها ملف عائلتك المرضى. لم تذكر إذا ما كان معدل الكولستيرول لديك مرتفعًا فى تحاليل سابقة خاصة أنك ذكرت أن تحولك إلى النباتية تم منذ عامين فقط رغبة منك فى الحفاظ على صحتك.

يجب أن تراجع معلوماتك عن الكولستيرول فى ضوء حقائق ثابتة أولها أن الكولستيرول يغيب تمامًا فى كل ما هو نباتى. وأن المصدر الغذائى الوحيد للكولستيرول حيوانى كاللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض بينما يغيب تمامًا فى الفواكه والخضراوات والمكسرات والزيوت النباتية، مثل زيت الزيتون وزيت الذرة وزيت النخيل.

الحقيقة الأكثر أهمية أن كبد الإنسان يصنع نسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة من الكولستيرول الذى يوجد فى دم الإنسان إذ إنه مركب عضوى مهم يدخل فى تركيب العديد من المركبات المهمة للإنسان على سبيل المثال هرمونات الذكورة لدى الرجال. إذن ليس ما نأكله فقط هو ما يتسبب فى ارتفاع الكولستيرول أو انخفاض معدلاته فى الدم.

ما يحث الكبد على إنتاج كولستيرول أعلى مما يحتاجه الجسم عاملان: الأول وراثى لا قبل للإنسان به إذ تحمله جيناته، والثانى استهلاك الإنسان للدهون المشبعة والمتحولة كالزيوت المضاف إليها غاز الهيدروجين والمعروفة بالسمن الصناعى. تجب مراجعة ما نأكل مرة أخرى أو اللجوء لأحد الأدوية الحديثة المخفضة لنسبة الكولستيرول.