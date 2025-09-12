أستاذ جغرافيا بجامعة المنيا يحذر من تسرب مياه بحيرة البهنسا إلى المدافن والقرى المجاورة

حذر الدكتور محمد البدري، أستاذ الجغرافيا المتفرغ بجامعة المنيا، من بركة البهنسا بمركز بني مزار، والتي تتزايد يومًا بعد يوم، مؤكدًا أنها قد تؤثر على مدافن البهنسا مع مرور الوقت وتنتشر إلى سكن القرى والعزب المجاورة، مما يهدد استدامتها.

وأوضح البدري في حديث خاص لـ"الشروق"، أن الصحراء الغربية تشتهر بوجود المنخفضات، كما تشتهر الصحراء الشرقية بالأودية الجافة، مشيرًا إلى أن أكبر هذه المنخفضات هو منخفض القطارة، وأن جميع الواحات هي منخفضات، وليس كل منخفض يعتبر واحة.

وأضاف: "بسبب الري بالغمر، وفقًا لعقلية وادي والدلتا في مناطق الاستصلاح الواقعة على خطوط كونتور أعلى، والتربة الرملية المفككة التي يتسرب منها الماء ويذيب ما بها من أملاح، تتشكل شبكة تصريف تحت السطح – Subsurface Drainage System – ويتجه الماء تلقائيًا وبالجاذبية والانحدار نحو المساحات المنخفضة، ويتسرب إليها ليصنع هذه البحيرات الصغيرة، والتي قد تتسلل مرة أخرى إلى مناطق الزراعة الطينية القديمة وتسبب تملحها تدريجيًا، مما يفقدها قدرتها الإنتاجية".

وأكد الدكتور البدري أن هذه المياه خطيرة وملوثة ولا تصلح لأي استخدام أو استحمام، مشيرًا إلى أنها نتيجة فرط الري دون مراعاة خصائص التربة وارتفاع سطح الأرض مقارنة بالأراض القديمة، موضحًا إمكانية إنبات نباتات من فصيلة المانجروف على هذه المساحات لما لها من فائدة اقتصادية.

واختتم بالقول: "هذا الحتم البيئي يمكن مواجهته بالإمكانيات والعلم والميزانية إذا توفرت"