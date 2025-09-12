تعليم جنوب سيناء: خطط شاملة لاستقبال الطلاب وتسليم الكتب في أول يوم دراسة

تواصل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسي 2025–2026، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

أكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية بالمدارس، ورفع كفاءة النظافة بمحيطها بالتعاون مع الوحدات المحلية، إضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة جاهزية المدارس، بما يشمل نظافة الفصول ودورات المياه والأفنية، وتأمين الأبواب ووصلات الكهرباء.

وأوضح المحافظ في تصريحاته اليوم، أنه جرى التأكيد على وصول الكتب الدراسية إلى المدارس والتأكد من توافر المعلمين في جميع التخصصات، مع منع الإجازات خلال فترة بدء الدراسة، ووضع خطط منظمة لاستقبال الطلاب في اليوم الأول.

من جانبه، أشار عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى تحقيق المدارس معدلًا مرتفعًا من الجاهزية، حيث يتم صيانة وغسل خزانات ومبردات المياه، وتسليم الكتب إلى الإدارات التعليمية لتوزيعها على الطلاب منذ اليوم الأول للدراسة.

وأضاف أن لجان المتابعة تواصل فحص نظافة الفصول وصيانة المقاعد ورفع علم مصر، والتأكد من جاهزية الشبكات السلكية واللاسلكية بالمدارس الثانوية لضمان انتظام العملية التعليمية.

في السياق ذاته، أوضح أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، أنه تم إطلاق دورات تدريبية للمعلمين على المناهج الجديدة، إلى جانب تنظيم ملتقى تثقيفي حول نظام البكالوريا الجديد للمرحلة الثانوية، يتضمن شرحًا تفصيليًا لهذا النظام الذي يواكب أحدث النظم التعليمية الدولية.