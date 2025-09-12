التلفزيون الإسرائيلي: المؤسسة العسكرية قدمت لـ نتنياهو خطة تهجير تبدأ الشهر المقبل

كشف التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن المؤسسة العسكرية قدّمت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة تهجير تسمح لسكان قطاع غزة بالمغادرة جوًا وبحرًا بدءًا من الشهر المقبل.

ووفقًا لوكالة «معا» الفلسطينية، من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، حيث ستتصدّر قضية الهجرة الطوعية جدول مباحثاته.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تجري محادثات مع عدد من الدول بشأن هذه الخطة، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاقات رسمية، فيما يسود التشكيك داخل تل أبيب حول فرص تنفيذها.

ونقلت القناة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي قال: «لا جدوى من استثمار مبالغ طائلة إذا عاد سكان غزة خلال عام. إذا لم يُحدث ذلك تغييرًا ملموسًا في القطاع، فهو غير ضروري».

في المقابل، أوضح نتنياهو: «لن نستثمر مبالغ كبيرة، لكننا سنتحرك مع الدول المهتمة باستيعابهم».

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فصرّح: «هذا هو جدول أعمال اليوم، وهو أهم ما نتعامل معه الآن، وعلينا إنجازه بأسرع وقت ممكن. فلنتحرك الآن»