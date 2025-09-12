أعلنت جامعة الأزهر رسميًا بدء أعمال تنسيق القبول للعام الدراسي 2025 – 2026، إذ يفت مكتب التنسيق أبوابه أمام طلاب الثانوية الأزهرية يوم السبت 13 سبتمبر، ويستمر التسجيل حتى الثلاثاء 16 سبتمبر 2025.

وأكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن التسجيل الرغبات متاح للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني.

ويشهد تنسيق العام الحالي عددًا من الكليات الجديدة، بينها: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة، وللبنات بالقاهرة، وكلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة، وكلية الطب البيطري للبنين بأسيوط، بالإضافة إلى كلية البنات الأزهرية بمطروح، وكلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

كما ضمت الكليات الجديدة في تنسيق هذا العام: كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

واستحدثت الجامعة 23 برنامجًا خاصًا بمصروفات دراسية لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وقد أتاحت للطلاب التسجيل في الرغبات عبر الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?

Certificate=4&sfnsn=scwspwa&fbclid=IwQ0xDSwMw1EFleHRuA2FlbQIxMQABHh_

lBK8vPpyZKefDzxtOJFCYQCwrIwNj_NcVgcIph3YquRPA-C-HtH8dZgHK_aem_388iN5CCOEBiww6V07DF1A