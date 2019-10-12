وزير الخارجية الأمريكي: نحاول إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السلطات الأمريكية تحاول استخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناع تركيا بوقف عملياتها العسكرية في سوريا.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع صحيفة "ذا تينيسيان" الأمريكية ونشرت على الموقع الرسمي للوزارة:"اليوم بينما أنا جالس هنا تقوم فرق وزارة الخارجية الأمريكية على الأرض بالعمل من أجل إقناع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بأن الغزو أمر غير مناسب".

ومضى يقول :"نعمل على إقناعهم بأن الذهاب إلى سوريا بهذه الطريقة ، يعرض حياة الأكراد للخطر وآخرين في المنطقة كذلك كالمسيحيين والأقليات العرقية والدينية الأخرى.. هذه فكرة سيئة".

واستطرد يقول "نستخدم أدواتنا الاقتصادية والدبلوماسية من أجل إقناعهم وقف هذا النشاط".

وبسؤاله عن سبب سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا ، قال بومبيو "تركيا السبب.. لقد أرسلت تركيا قوات كبيرة عبر الحدود إلى سوريا..ومساء الأحد كان واضحا أن أردوغان ذاهب إلى هناك.. كان لدينا عدد قليل من الأفراد هناك أقل من 60 فردا.. ما كان لهم أن يظلوا هناك ويوفرون الحماية لهم.. لقد اتخذ الرئيس ترامب قرار سحبهم 20 إلى 30 كيلومترا إلى الوراء بعيدا عن هذه المنطقة".

وأضاف :"لقد عملنا مع الأكراد.. لقد عملت الولايات المتحدة مع الأكراد ليس فقط في سوريا بل وفي أنحاء الشرق الأوسط لفترة طويلة وإلى أبعد حد..لقد كانوا حلفاء جيدين في كل هذه الأنحاء وأثق جدا أن هذه الإدارة (الأمريكية) ستواصل دعم هؤلاء الناس الذين ظلوا أصدقاء جيدين للولايات المتحدة".

وأردف يقول :"الشعب الكردي هنا والقيادة في تركيا يجب أن تفهم أننا لا نرى أن ما أقدم عليه أرودغان كان صحيحا.. ليس مناسبا ويجب أن يتوقف".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم 7 أكتوبر أن واشنطن بدأت سحب قوات من شمال غرب سوريا.