تواجه اليابان إعصارا قويا، اليوم السبت، بعد أن دعت السلطات، مواطنيها، أمس الجمعة، لاتخاذ التدابير اللازمة استعدادا للإعصار القوي "هاجيبيس"، والذي تناهز قوته المستوى الأقصى، البالغ الفئة الخامسة، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووصفت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الإعصار بـ"القوي جدا"، متوقعة أن يقترب من العاصمة طوكيو يوم السبت، وأشارت التوقعات إلى احتمال سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح عاتية تصل سرعتها الى 216 كليومترا، قبل سويعات من وصول الإعصار الذي سيضرب وسط وشرق اليابان، حيث يوجد العدد الأكبر من السكان، فيما أضافت الوكالة احتمالية هبوط أمطار غزيرة لم تشهدها اليابان منذ إعصار عام 1958 المميت.

The popular sightseeing areas of Hakone and Kamakura in Kanagawa Prefecture are hit by powerful winds and strong waves as the typhoon approaches. #Hagibis #Typhoon

Click here for more updates:https://t.co/xZHPRNCtQB pic.twitter.com/jpV0vHozh4 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 12 October 2019

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اليابانية حالة الاستنفار القصوى، حيث علقت وزارة النقل وخطوط الطيران، بما لا يسمح المغادرة أو الوصول لمطارا "هانيدا" في العاصمة طوكيو بعد الساعة 2 ظهرا، بالإضافة لإلغاء معظم الرحلات في مطار "ناريتا" شرق العاصمة، أما فيما يخص رحلات القطارات، فقد توقفت وأعلنت شركة شرق قطارات السكة الحديد عن توقيف حركة القطارات تدريجيا في طوكيو، صباح السبت، وحتى الساعة 1 ظهرا.

ودعت السلطات اليابانية سكان ضواحي غرب العاصمة لمغادرة منازلهم، بعدما ضربت العاصفة جزءًا من مدينة إيتشيهارا؛ لتدمر منزلا وتلحق أضرارا بـ9 منازل أخرى، فيما أفاد مسئولون بسقوط أول الضحايا، وهو رجل في الخمسينيات، عثر عليه متوفيا داخل سيارته التي جرفتها العاصفة، فيما أصيب 5 أشخاص آخرون.