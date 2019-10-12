أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، أن فريقه حقق عدة مكاسب رغم التعادل أمام جنوب أفريقيا بهدف لكل جانب في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإسماعيلية".

وخاض المنتخب الوطني الأوليمبي مباراة ودية مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية من أجل الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 لاعبًا والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الجمعة :"خوضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين".

وتابع :"سعيد بالمستوى الذي ظهر عليه فريقي خاصة الهدف الذي أحرزناه عن طريق أحمد ياسر ريان".

وفسّر المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" مواجهة جنوب أفريقيا من 3 أشواط :"الهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل ذمني وضعناه".

وأكمل :"الجميع شارك ماعدا الخماسي رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ومحمد صبحي وناصر ماهر نظرًا لتعرضهم للضغط في المباريات المقبلة مع أنديتهم في الدوري".

غريب كشف أنه يخشى من مشكلتين قد يواجها في الفترة المقبلة، قائلاً :"العامل البدني أبرز المشاكل التي أخشاها خاصة أن معظم لاعبي فريقي لا يشاركون مع أنديتهم وهذا ما ظهر في مباراة اليوم عكس المنتخب الجنوب أفريقي الذي تفوق علينا من الناحية البدنية".

وأنهى :"المشكلة الثانية التي أخشاها هيّ الإصابات خاصة الأعمدة الأساسية في فريقي".

يذكر أن المنتخب الوطني الأوليمبي يتواجد في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات غانا، والكاميرون، ومالي.