«الأعلى للجامعات» يعتمد لائحة كلية الصيدلة بـ17 جامعة خاصة بنظام «فارم دي»

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين عام المجلس.

وأكد الوزير على ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة والأهلية والكليات التابعة بملف الحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك السعي لتحسين ترتيبها بالتصنيفات الدولية المختلفة للجامعات، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر للمستويات العالمية وتشجيع سياسة جذب الوافدين.

وأكد الوزير علي تحقيق التواصل بين كل من الجامعات الحكومية والخاصة المتواجدة معًا داخل نفس المحافظة، وتشجيع التعاون المشترك بينهما في المساهمة في تطوير المحيط الجغرافي، وكذلك تشجيع الطلاب من كلا الطرفين للمساهمة في أعمال الخدمة المجتمعية.

كما طالب الوزير الجامعات الخاصة بالتوسع في إنشاء تخصصات تكنولوجية، وتشجيع مسار التعليم الفني.

ووافق المجلس على قرار بأن تبدأ الدراسة به في أي كلية جديدة أو برنامج دراسي جديد في السنة الأولى بحد أقصى ٧٠٪ من نسبة الطلاب المسموح بها، على أن يعاد تقييمها بعد انتهاء العام الدراسي الأول.

وناقش المجلس تفعيل تنفيذ قانون ١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يهدف لدعم الموهوبين والباحثين والمبتكرين في مصر ورعايتهم، وتحصيل الرسوم المقررة لدعم الصندوق من الجامعات.

واعتمد المجلس اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة (فارم دي) بـ١٧ جامعة خاصة، واستكمال اعتماد اللائحة بباقي الجامعات.

وافق المجلس على تفعيل اتفاقيات التعاون بين الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني وجامعتي الإسكندرية، والمنوفية، مع الإشارة في شهادة التخرج على كونها تعليم عن بعد.

وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على منح الطلاب الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا المستحقين للحافز الرياضي بنسب خصم من الرسوم الدراسية المقررة.

وأحيط المجلس علمًا بتخصيص منح دراسية لأبناء سيناء، كما أحيط المجلس بالموافقة على تخصيص منح دراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بجامعات النيل، زويل، الجامعة المصرية اليابانية وذلك في كليات العلوم والهندسة.

وأعلن المجلس اعتماد كلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الصيدلة جامعة النهضة، وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المستقبل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.