 «بعوضة قدمت على طائرة».. خبراء يقتربون من فك لغز وفاة زوجين بلجيكيين - بوابة الشروق
الإثنين 12 أكتوبر 2020 5:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

«بعوضة قدمت على طائرة».. خبراء يقتربون من فك لغز وفاة زوجين بلجيكيين

رويترز
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 5:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 5:02 ص

قال خبراء في الوكالة البلجيكية للرعاية الصحية، إن الزوجين اللذين توفيا في شهر سبتمبر المنصرم بعد تشخيص إصابتهما بالملاريا، ربما تعرضا للدغ بعوضة قادمة من وراء البحار.

وأوضح الخبراء أن الزوجين المقيمين بمدينة كامبنهوت لم يزورا أي مناطق استوائية في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية قبل إصابتها، ما جعل وفاتهما بالملاريا لغزا محيرا.

وأضافوا أن الفرضية الأقرب لتفسير وفاتهما هي أن إحدى الحشرات الحاملة للمرض وصلت إلى بلجيكا عبر مطار زافنتيم، أو القاعدة الجوية القريبة من ميلسبروك.

وأشاروا إلى أن هذين الموقعين يبعدان حوالي 7 كيلومترات عن مدينة كامبنهوت، وهي مسافة يمكن للبعوضة أن تقطعها بسهولة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك