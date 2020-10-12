تراجع صادرات الأسلحة الألمانية بنسبة الثلث هذا العام

وافقت الحكومة الألمانية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام على تصدير أسلحة بقيمة 13ر4 مليار يورو، بتراجع قدره نحو الثلث مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2019.

جاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، استنادا إلى بيانات الربع الثالث من هذا العام، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

يُذكر أن تصاريح تصدير الأسلحة العام الماضي سجلت مستوى قياسي بلغت قيمته 02ر8 مليار يورو. وبلغت قيمته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 35ر6 مليار يورو.

وتصدرت مصر هذا العام حتى الآن قائمة الدولة الرئيسية المستوردة للأسلحة الألمانية بقيمة 9ر585 مليون يورو. وتستورد مصر غواصات من إنتاج شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية، وقبل أسبوعين تم تدشين الغواصة الرابعة لمصر بحضور قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، في مدينة كيل الألمانية.

ووجهت داجدلين انتقادات حادة لتصدير أسلحة ألمانية إلى مصر، وقالت: "من خلال جعل مصر في مقدمة الدول المتلقية لأسلحة حربية، تسكب الحكومة الألمانية الزيت على النزاعات المسلحة في اليمن وليبيا. السماح بتصدير أدوات قتل يعد مساعدة على الجريمة على مستوى العالم".