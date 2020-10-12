مقاطعة يابانية تحذر من خطر الدببة السوداء الآسيوية

أصدرت مقاطعة نيجاتا في اليابان تحذيرا خاصا من الدببة البرية لأول مرة اليوم الاثنين، بعد وفاة امرأة هاجمها دب.

وحثت الحكومة المحلية السكان على حمل أي من الأشياء التي تصدر صوتا، مثل الراديو أو الجرس، والامتناع عن الخروج بمفردهم أوالاقتراب من المناطق التي شوهدت فيها الدببة.

وتوفيت امرأة _73 عاما يوم الأحد، وهي أول حالة وفاة ناجمة عن هجمات الدببة منذ 19 عاما، بعد العثور عليها فاقدة للوعي مع إصابات في الوجه والرأس في وقت سابق من هذا الشهر في قرية سيكيكاوا، على بعد نحو 270 كيلومترا شمال طوكيو.

كما أصيبت امرأتان في هجمات الدببة في مدينة ميناميونوما يوم الأحد، وتم نقلهما إلى المستشفى.

كانت النساء من بين تسعة أشخاص تعرضوا لهجوم من الدببة في مقاطعة نيجاتا منذ أبريل، بينما تلقت الحكومة المحلية أكثر من 900 بلاغ من السكان الذين رصدوا الدببة أو وجدوا آثارا لوجودها منذ أبريل.

كما دفعت الحوادث السلطات المحلية إلى تعزيز الدوريات في المقاطعة، موطن الدببة السوداء الآسيوية.

ويقول مسؤولو المقاطعة، إن قلة توافر جوز الزان عن المعتاد دفع الدببة البرية إلى الاقتراب من المناطق السكنية بحثا عن الطعام قبل سباتها في الشتاء.