استطلاع: تراجع معدل رضا الأتراك عن أداء حكومة أردوغان

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أوراسيا للدراسات، عن تراجع معدل رضا الشعب التركي عن أداء حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وخلال الاستطلاع، تم سؤال المشاركين عن الطريقة التي تُدار بها تركيا، حيث أوضح 48.7 % أن تركيا تُدار بشكل سيء، بينما ذكر 30.2% من المشاركين أن تركيا تُدار بشكل جيد.



وأفاد 17 % أن الطريقة التي تُدار بها تركيا ليست جيدة وليست سيئة، وأكد 3.4 % من المشاركين أنه لا يمتلكون تصورا للطريقة التي تُدار بها تركيا.



وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية أشار 60.1 % من المشاركين إلى فشل السياسات الاقتصادية الحالية لتركيا، في حين أعرب 20.7 % من المشاركين عن نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا.



وذكر 14.5 % من المشاركين أن السياسات الاقتصادية لتركيا ليست بالناجحة ولا بالفاشلة، بينما أفاد 4.7 % أنهم لا يعرفون ما إن كانت السياسات الاقتصادية الحالية لتركيا ناجحة أم فاشلة.