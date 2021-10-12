10 كاميرات تنقل مباريات الدوري بنظام الـ HD

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أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة تطوير نظام البث التلفزيوني لمباريات الدوري اعتبارًا من الموسم المقبل.

وقال دياب في تصريحات خلال مراسم قرعة الدوري العام: "أتوجه بالشكر لقنوات اون تايم سبورتس، ففي خلال الأيام الماضية عقدنا عدة اجتماعات وتوصلنا لاتفاقات مُحددة".

وأضاف :"اتفقنا على أن إذاعة مباريات الدوري بنظام الـ HD، وبحد أدنى 10 كاميرات في كل مباراة".

وأتم دياب تصريحاته قائلًا: "أتوجه بالشكر لكل المسئولين عن ذلك، لأن النقل التفلزيوني الجيد هو من سيضع الدوري على الطريق الصحيح".

وتجرى رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عصر اليوم الثلاثاء مراسم قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022.

وكانت رابطة الأندية قد قررت في وقتٍ سابق إقامة بطولة الدوري في الموسم المقبل بشكله الطبيعي، بحيث يكون من مجموعة واحدة ومن دورين، وذلك بعد الأخذ برأي أغلبية الأندية.

وتنطلق مسابقة الدوري يوم 25 أكتوبر الجاري، بمواجهات ستسفر عنها قرعة الدوري، والتي ستحدد ترتيب المباريات لجميع فرق المسابقة.