رئيس الصين يعلن إنشاء صندوق للتنوع البيولوجي من أجل الدول النامية

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تنفق 5ر1 مليار يوان (230 مليون دولار) لمساعدة الدول النامية في حماية التنوع البيولوجي لديها.

وجاء إعلان الرئيس الصيني في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد عبر الإنترنت، وبالحضور الشخصي، في مدينة كونمينج جنوب غرب الصين.

وقال شي إن الصين سوف تضع هذه الأموال في صندوق للتنوع البيولوجي، وإنها ستدعو دولا أخرى إلى المساهمة فيه.

وتعهد الرئيس الصيني بأن تكثف بلاده جهودها لمنع انقراض بعض الأنواع، بما في ذلك من خلال توسيع محمياتها الطبيعية.

يذكر أن الصين أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، وأكبر مستهلك للفحم. وتحقق البلاد نحو 60% من احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من الفحم.

وفي كلمته عبر الفيديو، أقر شي بالتأثير الكبير لأزمة المناخ على النظم البيئية. وقال إن الصين سوف توسع قدرتها من الطاقة المتجددة عبر تسريع وتيرة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبدأ أمس الاثنين مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والذي يستمر لمدة خمسة أيام، ولكن يتم عقد الكثير من فعالياته عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

ويشارك في المؤتمر ما يقرب من 200 جهة بهدف صياغة اتفاقية إطارية جديدة مماثلة لاتفاقية باريس لعام 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.