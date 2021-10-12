هنأ عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، الجماهير بالانتصار على ليبيا بثلاثية دون رد، وتصدر المجموعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة فوز منتخب مصر و٣ نقاط مهمة في مشوار التصفيات، ألف سلامة عليك يا شناوي، ومبروك تألقك يا جبل ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام وجودكم واستعدادكم في أي وقت تكونوا على قدر المسؤلية و نفس المستوى وإن شاء الله موفقين دايما يا رجالة".

وسجل أهداف مصر ضد ليبيا، كل من أحمد فتوح ومصطفى محمد، في الدقيقة 24 و49، فيما أضاف رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة 72 ليقترب منتخب مصر أكثر من التأهل إلى المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وبهذه النتيجة، وصل منتخب مصر إلى النقطة الـ 10 وابتعد بصدارة المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد منتخب ليبيا عند 6 نقاط بالمركز الثاني، ويأتي منتخب الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب انجولا المجموعة برصيد 3 نقاط.