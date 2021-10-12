الإبقاء على سعر الفائدة في كوريا الجنوبية

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه القائم، كما كان متوقعا.

وقرر مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا المركزي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 75ر0% بعد أن كان قد رفعه خلال أغسطس الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية من 5ر0% وكانت الزيادة الأولى منذ نوفمبر 2018.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن أغسطس الماضي شهد نهاية 15 شهرًا من أسعار الفائدة المنخفضة القياسية حيث يتعافى الاقتصاد الكوري الجنوبي من جائحة فيروس كورونا المستجد. وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة خلال الفترة من مارس إلى مايو 2020 بمقدار 75ر0 نقطة مئوية إلى 5ر0% لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة .

وجاء تجميد أسعار الفائدة مع تباطؤ زخم الانتعاش الاقتصادي وسط الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19.

ولا تزال الصادرات قوية ، مدفوعة بالطلب القوي على الرقائق والسيارات ، لكن عدم اليقين بشأن انتعاش الإنفاق الخاص زاد حيث ظل عدد الإصابات اليومية بالفيروس فوق 1000 لأكثر من ثلاثة أشهر.

ونمت الصادرات، التي تمثل نصف الاقتصاد ، بنسبة 7ر16% سنويا خلال سبتمبر الماضي لتواصل نموها للشهر الحادي عشر على التوالي.

كما أبقى بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو في عام 2021 لكوريا عند 4% على الرغم من عودة ظهور حالات كورونا ، حيث قال إنه من غير المرجح أن تؤثر زيادة الإصابات بشكل كبير على الانتعاش الاقتصادي.