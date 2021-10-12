عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في ظل حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها اليوم إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا صلوات "صامتة" في الجزء الشرقي منه، إلى أن غادروه من باب السلسلة".

وكانت آليات إسرائيلية قامت قبل يومين بتجريف أجزاء من المقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية، ما تسبّب في اندلاع مواجهات، وردود أفعال رسمية وشعبية منددة.

وأصدرت "محكمة الصلح" الإسرائيلية قرارا في السادس من الشهر الجاري، يمنح المستوطنين الحق في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى، إلا أن المحكمة "المركزية" في القدس، ألغت يوم الجمعة الماضي، القرار، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.