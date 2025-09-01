أكثر من 250 وسيلة إعلام تحتج على قتل الصحفيين في غزة

قامت أكثر من 250 وسيلة إعلام من أكثر من 70 دولة بتسويد صفحاتها الأمامية وصفحاتها الرئيسية على الإنترنت، وقطعت بثها اليوم الاثنين للاحتجاج على قتل الصحفيين في قطاع غزة.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، التي نظمت الاحتجاج، إن الجيش الإسرائيلي قتل 220 صحفيا في قطاع غزة في أقل من عامين.

وأوضح مدير منظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتين في بيان "بمعدل قتل الصحفيين في غزة بواسطة الجيش الإسرائيلي، لن يبقى قريبا أي شخص لإبلاغكم بما يحدث. هذه ليست مجرد حرب ضد غزة، إنها حرب ضد الصحافة".

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستمرار أن هجماته لا تستهدف سوى حركة حماس الفلسطينية وغيرها من المنظمات وأنه يحاول ألا يصيب المدنيين.

وبعد استشهاد 5 صحفيين في هجوم الأسبوع الماضي، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين.

وقال بروتين، إن الصحفيين في غزة يتعرضون بشكل متعمد للاستهداف والقتل والتشهير. "بدونهم، من سيحذرنا من المجاعة؟ من سيفضح جرائم الحرب؟ من سيظهر لنا الإبادة الجماعية؟"

وأضاف أنه يجب حماية الصحفيين الفلسطينيين كما يجب أن تستقبلهم دول أخرى إذا كانوا يريدون الخروج من قطاع غزة.