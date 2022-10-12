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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يلتقي الرئيس الفلسطيني لبحث التسوية في الشرق الأوسط

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 6:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أكتوبر 2022 - 6:09 م

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي في "أستانا" في كازاخستان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث آفاق استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال أوشاكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن روسيا تحافظ على اتصالات مستمرة مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف: "سيناقش الرئيسان الكثير من المواضيع، ومنها مثلا العلاقات الثنائية وسيتبادل الزعيمان أيضا الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، وسيركزان على قضايا التسوية ومناقشة آفاق استئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي.

وتستضيف العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 13 و14 أكتوبر الجاري قمة رابطة الدول المستقلة ومؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا".

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