المطرب مسلم يطرح أغنيته الجديدة «سوء اختيار»

طرح المطرب مسلم أغنيته الجديدة "سوء اختيار" عبر موقع يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات محمد عبد الرحمن، وألحان معاذ زين، وتوزيع موسيقي إسلام شوقي.

يقدم مسلم في أغنية "سوء اختيار" طابعًا دراميًا، يعبر من خلاله عن ندمه وحزنه الشديدين، ومعاناته في الحب بعد اكتشافه حقيقة الخداع وعدم صدق المشاعر. وتُعد هذه الأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتأتي استكمالًا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها، بدايةً من أغنية "غُمّة" التي طرحها في فبراير الماضي، وكانت الأغنية الدعائية والترويجية لفيلم "درويلة".

تلاها عدد من الأغاني التي نسجت خيوط الحكاية العاطفية للألبوم، منها:

"واحد زيك"، التي عبّر فيها عن قدرته على تجاهل الحبيب السابق ورفضه العودة إليه.

"اتقابلنا"، التي تناولت فكرة لقاء صدفة بين حبيبين سابقين بعد الانفصال.

"كفاية فراق"، التي عرضت مشاعر الحزن وعدم الاستقرار النفسي.

"واحشاك"، التي جسدت حوارًا افتراضيًا بين القلب والعقل، وصراعًا داخليًا نابعًا من ألم الفقد.

"مش قادر أنسى"، التي أبرز فيها حزنه العميق على الفراق واشتياقه للحبيب.



وتقول كلمات أغنية "سوء اختيار":



خلصت خلاص

مفيش فرصة جديدة ولا فيه كلام تاني

ده حبك ياما غرّقني وآذاني

في غفلة قلبي كان تايه وفُقته

رجعت لعقلي بفُراقنا اللي جه وقته

واعتبِر مكانش حاجة بينا

وإن عمرنا يوم ما اتقابلنا

من اللي عملته جبت خلاص آخرنا

ما تحاولش تطلب السماح

ما تحاولش، مالوش لازمة وكفاية

حبك صفحة كتبتلها النهاية

آه، ما بقيتش خلاص تفرق معايا

والله بقى يعوّضني على اللي راح

مات الإحساس

ولو على اللي ما بينا، زمان أنا نسيته

سوء اختيار ودفعت تمنه ووفيته

خدت القرار، ما بقاش بينا نصيب يجمع

وفات الوقت، مهما تقولي لا ينفع