مصدر بثقافة الأقصر ينفي لـ«الشروق» القبض على صاحب الشركة المنفذة لترميم قصر الطفل

نفى مصدر مسئول بفرع ثقافة الأقصر، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، ما تردد مؤخرًا بشأن القبض على صاحب شركة المقاولات المسؤولة عن أعمال ترميم قصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر، والذي شهد محيطه مؤخرًا واقعة تنقيب عن الآثار.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن ما تم تداوله غير صحيح، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لا تزال تكثف جهودها لضبط مدير الشركة لسؤاله بشأن واقعة التنقيب، ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

وأشار إلى أن النيابة العامة في الأقصر تواصل تحقيقاتها، حيث تباشر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استجواب العامل الخامس من العمال التابعين للشركة ذاتها، للاشتباه في تورطهم في الواقعة.

وكشف المصدر، أن العمال الذين يتم التحقيق معهم ترددوا على موقع القصر خلال الأسابيع الماضية، ما دفع جهات التحقيق إلى استدعائهم لسماع أقوالهم، بينما لا تزال النيابة في انتظار ضبط مدير الشركة لاستكمال التحقيقات في القضية.