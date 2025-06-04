مباحث الفيوم تكثف جهودها لضبط متهم تعدى على عامل بآلة حادة

أصيب عامل بجرح نافذ في الرقبة، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل اعتدى عليه بآلة حادة داخل أحد المطاعم بمدينة الفيوم.



وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ عن وقوع مشاجرة بين عاطل وعامل بأحد محال الكشري في وسط مدينة الفيوم، أسفرت عن إصابة العامل بجرح قطعي في الرقبة.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من تحريات الرائد أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين داخل المطعم، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها العاطل على العامل بآلة حادة، مما أسفر عن إصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونُقل المصاب إلى المستشفى العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها لضبط المتهم، وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.