 محافظ سوهاج يلتقي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لبحث سبل التعاون - بوابة الشروق
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محافظ سوهاج يلتقي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لبحث سبل التعاون

محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 3:11 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 3:11 م

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بمكتبه، الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورئيس جامعة الازهر السابق والوفد المرافق له؛ لبحث ودعم سبل التعاون بين محافظة سوهاج والمنظمة، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور فتحي حسانين عميد كلية اللغة العربية بجرجا، والشيخ عبدالرحمن اللاوي أمين عام المنظمة بسوهاج.

تناول اللقاء مناقشة جهود المنظمة في تنفيذ برامج التوعية وتنفيذ ورش العمل والندوات، والقوافل التثقيفية، والعمل على نشر صحيح الدين واستهداف كافة فئات المجتمع والأعمار السنية المختلفة بداية من الأطفال وحتى الشيوخ، وتفعيلا للمشاركة المجتمعية.

وأكد محافظ سوهاج على توفير كافة أوجه الدعم لأنشطة الأزهر الشريف، وأنشطة المنظمة داخل المحافظة، مشيرا الى دور الأزهر الشريف الهام في التنوير والتعليم ونشر تعاليم الإسلام السمحة، بالإضافة الى الدور المجتمعى الفاعل.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور محمد المحرصاوي بإهداء درع المنظمة المحافظ؛ تقديرا لجهوده في دعم برامج وأنشطة المنظمة بسوهاج.


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