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الحبس 3 سنوات للمتهمين بتعذيب طفلة بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2023 - 12:02 م

عاقبت محكمة مشتول السوق الجزئية بمحافظة الشرقية، أب ووالديه بالحبس 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه؛ لاتهامهم بتعذيب ابنة الأول الطفلة ملك بمركز مشتول السوق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز مشتول السوق يفيد باتهام اسرة بتعذيب طفلة عمرها 9 سنوات بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات تعرض الطفلة ملك، 9 سنوات، للتعذيب وعثور الأجهزة الأمنية عليها فوق سطح منزل أسرتها، وبسؤال الطفلة أفادت بأن جدتها وجدها قد قاموا بتعذيبها على مرأى ومسمع من والدها.

تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنح، التى أصدرت حكمها المتقدم.


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