الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مسئولية حرب الإبادة المتواصلة على غزة والضفة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها ما تقوم به قوات الاحتلال من حصار كامل لشمال قطاع غزة، وعزله، بالإضافة إلى العدوان المتواصل منذ أيام على جباليا، ومخيمه، وقبلها مدينة طولكرم، ومخيمها، وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأكد في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم السبت، أن «الدعم المتواصل من الإدارة الأمريكية سياسيا وماليا وعسكريا للاحتلال، جعله يستمر في عدوانه ضد شعب فلسطين وأرضه، ويتحدى جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، معتمدا على الدعم الأمريكي المنحاز الذي يقف بوجه المجتمع الدولي ويمنع محاسبة الاحتلال على جرائمه».

وذكر أن «المطلوب من الإدارة الأمريكية إجبار الاحتلال الإسرائيلي، حليفها الاستراتيجي، على وقف عدوانه، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية، وعدم إعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية، الذي أشعل المنطقة ويقودها إلى الانفجار الشامل الذي لن يتحمل نتائجه أحد».

وشدد على أن «الحل الوحيد لجميع مشاكل المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية»، مضيفًا: «في هذه الظروف الصعبة يجب على الجميع الوقوف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وسياساتها الوطنية، حفاظا على المشروع الوطني، وعلى القدس، والمقدسات».