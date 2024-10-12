 بيان للفصائل الفلسطينية: حرب الإبادة بحق أهلنا في شمال غزة إرهاب واضح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيان للفصائل الفلسطينية: حرب الإبادة بحق أهلنا في شمال غزة إرهاب واضح


نشر في: السبت 12 أكتوبر 2024 - 9:41 م | آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2024 - 9:41 م

أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم السبت، في بيان مشترك أن حرب الإبادة بحق أهلنا في شمال غزة إرهاب واضح يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.


وقال البيان أن حرب الإبادة في شمال قطاع غزة هدفها الانتقام من الذين رفضوا النزوح، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

واعتبرت الفصائل أن الإرهاب بحق المواطنين الأبرياء في شمال قطاع غزة يمهد لتنفيذ مخطط التهجير.

وقال الإعلام الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة.


وأوضح الإعلام الحكومي في بيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيدا، ويعمل على تدمير المنظومة الصحية بإخراج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة.

وأضاف البيان أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر ضد الإنسانية، ويمارس القتل العمد بقصف مراكز النزوح والإيواء.

وتابع البيان أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر ضد المدنيين بقصف تجمعات الأطفال والنساء عمدا.

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