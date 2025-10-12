ميتسوتاكيس يعلن مشاركة اليونان في قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مشاركة بلاده في قمة السلام بشأن غزة، المقرر عقدها يوم غد الاثنين، في مدينة شرم الشيخ.

ونقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية اليوم الأحد، عن ميتسوتاكيس قوله خلال مراجعته الأسبوعية المعتادة على وسائل التواصل الاجتماعي: "سأكون غدا في شرم الشيخ بمصر، لحضور توقيع الاتفاقية"، مضيفا: "اليونان هي إحدى الدول الأوروبية التي ستحضر، إلى جانب قبرص".

ووصف رئيس الوزراء اليوناني، الاتفاق بالتاريخي، مؤكدا أنه يتيح فرصة جديدة أمام السلام في الشرق الأوسط.

وقال ميتسوتاكيس، الذي أشاد أيضا بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في هذه المبادرة: "يتم لأول مرة، توفير آفاق واقعية للسلام في المنطقة الأوسع نطاقا".

وأضاف ميتسوتاكيس أن اليونان مستعدة للمساعدة في تطبيق الاتفاق.

وقال رئيس الوزراء اليوناني: "إننا في حوار مستمر مع جميع شركائنا وحلفائنا في المنطقة، ومستعدون للمساهمة بفعالية في دفع هذا الاتفاق إلى الأمام، حتى لا يظل مجرد حبرا على ورق".

وستستضيف شرم الشيخ القمة التي سيترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وذكر البيان أن أكثر من عشرين من قادة العالم، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيحضرون القمة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن القمة تهدف إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".