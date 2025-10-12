أبو الغيط ينعى منتسبو الديوان الأميري القطري ضحايا الحادث المروري بشرم الشيخ

تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى حكومة وشعب دولة قطر في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بالقرب من مدينة شرم الشيخ، وأسفر عن وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري الذين كانوا يؤدون مهام عملهم الرسمية.

وأعرب أبوالغيط، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، عن عميق حزنه وأساه لهذا الحادث المؤسف.

وقال أبوالغيط: أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى حكومة وشعب دولة قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري الذين كانوا يؤدون مهام عملهم في حادث مروري قرب شرم الشيخ.

وأضاف: أدعو الله أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما عبر عن تضامنه الكامل مع دولة قطر قيادة وشعبا في هذا المصاب الجلل، مؤكدًا أن ما يجمع الشعوب العربية من روابط أخوة وتضامن يجعل من أي فقدٍ مؤلم شأنا يمسّ الجميع.

وكانت سفارة دولة قطر لدى القاهرة قد أعلنت في وقت سابق متابعتها لحادث مروري مؤسف بمدينة شرم الشيخ، أسفر عن وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة آخرين، مؤكدة أنها تتابع باهتمام أحوال المصابين بالتنسيق مع السلطات المصرية.