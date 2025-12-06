قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يجتمعون مع زيلينسكي في لندن الاثنين لبحث جهود السلام

من المقرر أن يجتمع قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في لندن يوم الاثنين؛ لبحث الجهود الأمريكية الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام، وذلك بعد جولة جديدة من الهجمات الروسية واسعة النطاق.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن الاجتماع اليوم السبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أدان فيه الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية في أوكرانيا، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكتب ماكرون: "روسيا تغلق على نفسها مسارا تصعيديا ولا تسعى إلى السلام"، مضيفا: "علينا مواصلة الضغط على روسيا لإجبارها على اختيار السلام".

وأضاف أن ماكرون وزيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيقيّمون الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الجارية بمشاركة الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إن مفاوضيها توصلوا مع كييف إلى "إطار لترتيبات أمنية" وبحثوا القدرات الردعية المطلوبة كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا. غير أن المؤشرات على تحقيق انفراجة كبيرة لا تزال محدودة.

وشن الجيش الروسي، هجوما واسعا على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ليلة الجمعة – السبت، مستخدما 653 مسيرة و51 صاروخا، وفق هيئة الأركان الأوكرانية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة مناطق.

وقالت أوكرانيا إنها استهدفت منشأة تابعة لشركة روسنفت في منطقة ريازان داخل روسيا.