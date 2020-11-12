 متابعة المنظومة العامة للنظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين برأس غارب - بوابة الشروق
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متابعة المنظومة العامة للنظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين برأس غارب

كمال رشاد
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:29 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:29 م

وجه اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الخميس، قسم النظافة بمتابعة أعمال النظافة بجميع قطاعات المدينة وتكليف الشركة المتعاقدة على عملية تجميع القمامة بتكثيف النظافة بجميع قطاعات المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية.

 

وشدد رأفت، على ضرورة الرصد اليومي لأي تجمعات للقمامة وإزالتها منعًا لعدم لتفشي الأوبئة وكنس وإزالة الأتربة بجوار الأرصفة.

 

وأشار إلى أنه تم اليوم الخميس، تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الأشجار، وتفريغ الحاويات بجميع المناطق بالمدينة والشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف النظافة بالشارع الإنشائي، ورفع مخلفات الأشجار، وتمهيد وتسوية الأرض، وكذا تمت أعمال النظافة بشارع الميناء، ومنطقة خور رحمي، وعمارات الشرطة العسكرية.

 


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